Uzun’un katili, feryat eden kardeşi çıktı

Kayseri
'de, 7 yıl önce öldürülen Cemal Uzun
'un katili, kameralar önünde "Katil bulunsun" diye demeçler verip, Cumhurbaşkanı'ndan yardım isteyen kardeşi Nuri Uzun
çıktı. Sarıoğlan
ilçesine bağlı Palas mahallesinde yaşayan çiftçi Cemal Uzun (38), 2 Haziran 2014 gecesi, evinde av tüfeğiyle öldürüldü. Kızı Adeviye Uzun
da (17), bıçaklanarak ağır yaralandı. İfadesi alınan aile üyeleri, olaydan 2 hafta önce nişanlanan Adeviye Uzun'a 20 bin liralık altın takıldığını, genç kızın da 2 akraba düğününe bu altınlarla gittiğini, altınları gören hırsızın da evin önündeki 2 köpeği ilaçlı etle bayıltıp eve girdiğini öne sürdü.
MÜGE ANLI'YA DA ÇIKMIŞTI
Adeviye Uzun'un boğazını sıkan kar maskeli hırsızın altınları vermeyince genç kızı karnından ve kolundan bıçakladığını, ses üzerine odaya giren baba Cemal Uzun'u ise tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia eden aile üyeleri, daha sonra altınları da alarak kaçtığını anlattı. İki hafta sonra bir röportaj veren Cemal Uzun'un kardeşi Nuri Uzun ise dönemin Cumhurbaşkanı'ndan katilin bulunması için yardım istedi. Bununla da yetinmeyen kardeş Uzun, Müge Anlı'nın programına katıldı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF...
Jandarma bir sonuç elde edemeyince faili meçhul kalan dosya, cinayet bürosu ekipleri tarafından yeniden açıldı. Aile fertlerinin yeniden ifadelerini alan emniyet güçleri, aradan geçen zamanla birlikte ifadelerde çelişki buldu. Çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti. Cemal Uzun'un, aile arasında çıkan kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından öldürüldüğü, eşi Fatma Uzun
ile ölen Cemal Uzun'un eşi Necla Uzun
'un da suçu gizledikleri belirlendi.