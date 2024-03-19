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Giriş Tarihi: 20.3.2024

Vahşetin detayları kan dondurdu

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Vahşetin detayları kan dondurdu
Erzurum'da psikolojik sorunları bulunan coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün, geçen hafta eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü katlettiği vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesinde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün'ün uzun süredir beklediği işiyle ilgili terfi konusunda görüşme yaptığı, eşinin ise kıskançlık krizine girip, aldatıldığını düşünerek cinayeti işlediği belirlendi. İş nedeniyle gelen telefonla tartışmanın çıktığını anlatan Böçkün, eşinin kendisine ters cevaplar verdiği iddiasında bulundu.
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Vahşetin detayları kan dondurdu
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