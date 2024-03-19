Vahşetin detayları kan dondurdu

Erzurum'da psikolojik sorunları bulunan coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün, geçen hafta eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü katlettiği vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesinde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün'ün uzun süredir beklediği işiyle ilgili terfi konusunda görüşme yaptığı, eşinin ise kıskançlık krizine girip, aldatıldığını düşünerek cinayeti işlediği belirlendi. İş nedeniyle gelen telefonla tartışmanın çıktığını anlatan Böçkün, eşinin kendisine ters cevaplar verdiği iddiasında bulundu.