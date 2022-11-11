Vahşetin nedeni para anlaşmazlığı

Ankara'da bir evde bulunan Afganistanlı 5 arkadaşın cansız bedenlerine ilişkin soruşturma sürüyor. Kan donduran vahşetin para anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı belirlendi. Polis, kimliğini tespit ettiği bir Afgan şüphelinin peşine düştü. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 663 Sokak'taki Ertan Sitesi'nde önceki akşam çilingir yardımıyla bir daireye giren polis, 4 gencin cesediyle karşılaştı. Bir odadaki dolapta ise elleri arkadan bağlanmış ceset bulundu. Bıçaklanarak öldürülen genç yaştaki 5 Afgan'ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürerken, 5 günlük olduğu değerlendirilen cesetlerin kimliğinin belirlenme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ışığında SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Afganistanlı 5 kişinin öldürülmesi olayının para alışverişi nedeniyle olduğu, paranın Afganistan'daki ailelere ulaştırılması konusundan çıkan tartışmadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Bir şüphelinin kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Polisin, başka şüphelilere ilişkin tespitlerinin de olduğu, kısa süre içinde gözaltına alınmaların olabileceği belirtildi.