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Giriş Tarihi: 24.2.2022

Vahşi cinayete ağır müebbet

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Vahşi cinayete ağır müebbet
ANTALYA'DA kayıp olarak aranırken, parçalanmış cesedi fosseptikte bulunan Süleyman Eken'i (54) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Oktay Yılmaz (51), karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS ile katıldı. Son savunmasını yapan Yılmaz, Süleyman Eken ile faizle aldığı borç yüzünden tartıştıklarını anlatarak, kendisine ve kızına tecavüz etmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Uyardığında Eken'in silah çektiğini öne süren zanlı, "Silahı görünce korktum ve elini tuttum. Bu sırada silah patladı. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Mutfaktan bıçak alıp Süleyman Eken'in cinsel organını kesmişim" dedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme, Yılmaz'ı "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kardeşi Mehmet Yılmaz'ı ise "Suç delillerini yok etmek"ten 5 yıl hapse mahkûm ederek tahliyesine karar verdi.

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Vahşi cinayete ağır müebbet
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