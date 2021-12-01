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Giriş Tarihi: 1.12.2021 18:20

Vahşice katledilmişlerdi! Otel sahibi çiftin cinayetinde 3 kişi tutuklandı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN

İstanbul Avcılar'da otel sahibi çiftin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz ay içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetle ilgili çalışmalar devam ediyor. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otelleri olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi.

Yıldız'a ulaşamayan polis, savcıdan aldığı kararla Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi. Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği, bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Polis, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın peşine düştü.


KOCASI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU


3 gün boyunca süren çalışmalar sonucunda Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu. Cesedin başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ilk incelemelerde Nuri Yıldız'ın başında bir kurşun ile öldürüldüğünü tespit etti.


3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Çiftinin öldürülmesi ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden yeğenler Ferhat, Mühyeddin ve Aleyna Yıldız tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 4 kişi hakkında da adli kontrol ile serbest kalmalarına karar verildi.

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Vahşice katledilmişlerdi! Otel sahibi çiftin cinayetinde 3 kişi tutuklandı
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