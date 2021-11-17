Vaka sayısı 23 bin 867, vefat 229

Türkiye'de dün 358 bin 784 Kovid- 19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin, yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" ifadelerini kullandı. ANKARA