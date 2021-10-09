Vaka sayısı 28 bin 645 vefat 206

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan günlük koronavirüs tablosuna göre dün 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74.36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87.75 olarak kayıtlara geçti. Türkiye
'de düne kadar uygulanan aşı sayısı 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Kovid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olursanız şu tablo çok değişir" paylaşımı yaptı. ANKARA
HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD'Lİ SAYISI AÇIKLANDI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul
'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısından bulundu. ANKARA