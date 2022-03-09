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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Vaka sayısı 33 bin 243, vefat 143

Vaka sayısı 33 bin 243, vefat 143
Türkiye'de dün 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, 68 bin 822 kişi iyileşti. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 144 bin 478 doza yükseldi. 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu. ANKARA

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Vaka sayısı 33 bin 243, vefat 143
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