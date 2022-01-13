Vaka sayısı 75 bin 564, vefat 153

Türkiye'de dün 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 51 bin 675 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.16 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımında, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı. ANKARA