Vaka sayısı son durum:16 Haziran 2022 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu, ülkemizde kaç korona vakası var?

Koronavirüs vaka sayısı halen ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Dünya genelinde halen tehditi süren salgındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada ise "16 Haziran 2022 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu, ülkemizde kaç korona vakası var?" soruları yanıt arıyor. Aşılamayla beraber vakaların azaldığı gözle görünür bir gerçek olsa da dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de halen vakalara rastlanabiliyor. Peki, Günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu, ülkemizde kaç korona vakası var? İşte detaylar...
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI? 16 HAZİRAN 2022
16 Haziran 2022 Perşembe gününe ilişkin vaka sayısı ve koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs tablosu belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 30 Mayıs-5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.
Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı.
Buna göre, 30 Mayıs - 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186'ya yükselirken, 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak duyurulan Kovid-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı.