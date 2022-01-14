Vakalar son iki haftada 3’e katlandı

DÜNYADA 1 haftada 10 milyon kişinin Omicron varyantına yakalandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Türkiye'de de vaka sayıları son 15 günde 3 kat artmıştır. OmicronIun hücrelere kolay tutunması, mutasyon nedeniyle bağışıklık sistemine kaçması, Alfa ve Delta varyantlarına göre özellikle üst solunum yolunda çoğalması etkenin kolay bulaşmasına ve yayılmasına neden olmaktadır. Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde yoğun bakıma yatış oranı yüzde 50 daha az. Nasılsa hafif geçiriliyormuş gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Omicron da diğer varyantlar gibi hastaneye yatışa ve ölüme neden olabilmektedir" dedi.