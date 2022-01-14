Haberler Yaşam Haberleri Vakalar son iki haftada 3’e katlandı
Giriş Tarihi: 15.1.2022

Vakalar son iki haftada 3’e katlandı

Vakalar son iki haftada 3’e katlandı
DÜNYADA 1 haftada 10 milyon kişinin Omicron varyantına yakalandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Türkiye'de de vaka sayıları son 15 günde 3 kat artmıştır. OmicronIun hücrelere kolay tutunması, mutasyon nedeniyle bağışıklık sistemine kaçması, Alfa ve Delta varyantlarına göre özellikle üst solunum yolunda çoğalması etkenin kolay bulaşmasına ve yayılmasına neden olmaktadır. Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde yoğun bakıma yatış oranı yüzde 50 daha az. Nasılsa hafif geçiriliyormuş gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Omicron da diğer varyantlar gibi hastaneye yatışa ve ölüme neden olabilmektedir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
Yunan Başbakan Miçotakis ABD desteğini çekince ağız değiştirdi
Son dakika | İzmir Büyükşehir'e tepki çığ gibi; Rotary'ye zengine var, İzmir'e yok
Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması
Son dakika: SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine tatil düzenlemesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakalar son iki haftada 3’e katlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA