Vakit tamam, bizimle yürü Çukurova

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile birlikte partililer ve vatandaşlar yürüyüşe katıldı. İller Bankası kavşağından Turgut Özal Şehitler Bulvarı kavşağına kadar süren yürüyüş sırasında apartman sakinlerinin yanı sıra kafe ve restoranlardaki vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüş sonunda toplanan kalabalığa hitap eden Firdevs Cingözler; "Değişime adım adım yaklaştık. İnşallah değişim bizimle olsun. Bu yürüyüşümüz inşallah zafer yürüyüşümüz olur. 31 Mart akşamı zaferimizi kutlayacağız" dedi.