Vali Aydoğdu’dan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Öğretmenler Günü’nde jest

Vali Aydoğdu, Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı ziyaret ederek pasta kesti.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla halk oyunları gösterisinin yapılmasıyla sona eren programa Kültür Merkezi'nde devam edildi.

KUTLAMALARDA BU YIL BİR İLK YAŞANDI

Kültür Merkezi'ndeki program öncesi bu yıl bir ilk yaşandı. Her yıl kutlamalarda çelenk sunumundan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindekileri Valilik makamına ziyaret gerçekleştirdi. Bu yıl kutlamada Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu bir sürpriz yaparak İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve öğretmenleri müdürlük makamında ziyaret ederek günün anısına pasta kesti. Vali Hamza Aydoğdu'nun ziyaretinden dolayı onurlandırdıklarını ifade ederek söze başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ziyaret etmek istediğimiz Sayın Valimizin, 'Öğretmenlerimiz adına bizim sizi ziyaret etmememiz gerekiyor' sözleri hasebiyle, bizler de Valimizi kurumumuzda ağırlamak için program yaptık. Bizleri onurlandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Yürütülen hizmetler içerisinde eğitimin özel bir yeri olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "bu özel günde öğretmenlerimizin bizleri ziyaret etmesindense biz onları temsilen Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyarete geldik. Burada öğretmenlerimizi temsilen görev başında ve emekli olan öğretmenlerimiz var. Geleceği anlayan, yeniliklere açık, özgüven sahibi, milli ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize sevgi, hoşgörü ve sabır dolu fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." Dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kartal'la birlikte pasta keserek beraberindekilere ikram eden Vali Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürlüğünün ziyaretinin ardından Aksaray Kültür Merkezinde kutlanacak salon programına katılmak üzere ayrıldı.