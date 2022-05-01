Vali duyurdu! Osmaniye’de vaka sayısı sıfırlandı

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA EN AZ İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL



Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il. Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.