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Giriş Tarihi: 1.5.2022 23:06

Vali duyurdu! Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı

DHA
Vali duyurdu! Osmaniye’de vaka sayısı sıfırlandı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı. Vali Yılmaz, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığı bildirdi.

"HEP BUGÜNÜ BEKLEDİK"

Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA EN AZ İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL

Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il. Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.

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Vali duyurdu! Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı
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