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Giriş Tarihi: 8.12.2021 19:33

Vali Erin, Kurum Kuruluşları ziyaret etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vali Erin, Kurum Kuruluşları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kurum kuruluş ziyaretlerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile başlayan Vali Erin'e, burada İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş eşlik etti. Özel Harekat Polisleri ile bir araya gelen Vali Erin, "Memleketimizin ayrılmaz bir parçası olan bu bölgede, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin devamı, ay yıldızlı al bayrağımızın en yükseklerde dalgalanması, içeride ve dışarıda şer güçlerine karşı canla başla bir mücadele ortaya koyan siz değerli kardeşlerime ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diyerek, emniyet güçlerine görevlerinde başarılar diledi.


Emniyet teşkilatının gece gündüz sarf ettiği emeğin farkında olduklarını ve her fırsatta takdir ederek, duacı olduklarını dile getiren Vali Erin, "Biz bilsek ne olur? Hiç bir şey olmaz. Bunu Allah biliyor, milletimiz biliyor. Bu bize yeter. Hiçbir şey beklemeden, kutsal vatanımız ve atalarımız, dedelerimiz için bu mücadeleyi Allah rızası için vermeye devam edeceğiz. Bu anlayışla devam edersek, Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Allah, ayağınızı taşa değdirmesin, hep sizinle beraber olsun" diye konuştu.


Günün ikinci ziyaretini Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gerçekleştiren Vali Erin, burada da Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Erin, burada da DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte gerçekleşen ziyarette, DSİ'nin sulama yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

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Vali Erin, Kurum Kuruluşları ziyaret etti
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