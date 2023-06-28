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Giriş Tarihi: 28.6.2023 20:25 Son Güncelleme: 28.6.2023 21:05

Vali Gül çevik kuvvet ile bayramlaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polislerle bayramlaştı. Vali Gül Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından dualar ve kurbanlarla karşılandı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise atlı polis timinde görev yapan atların toplumsal olaylarda ayaklarının kaymaması için ayakkabı alım talimatı verdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Gül çevik kuvvet ile bayramlaştı

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Tören mangasını selamladıktan sonra Çevik Kuvvet personeliyle bir araya gelen Vali Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş, personelin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Törende konuşan Vali Gül, emniyet teşkilatının İstanbul'da başta terörle mücadele olmak üzere uyuşturucuyla, organize suçlarla mücadeleyle ilgili önemine dikkati çekti.

Vali Gül, " Emniyet teşkilatı, mala karşı işlenen suçlarla ve hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştıran, suçlularla mücadele eden, kararlı bir şekilde duruş sergileyen bir teşkilattır. 'Bu açıdan ben sizi tebrik ediyorum. Bayramınızı kutluyorum Allah kazasız belasız görev yapmayı nasip etsin. Bayram süresince 7/24 emniyet teşkilatımız görev yaptı vatandaşımızın, İstanbul'umuzun huzuru için dokuz günlük süre içerisinde yaptığınız fedakarlığı biliyorum.'' dedi.

VALİ GÜL DUALAR VE KURBANLARLA KARŞILANDI

Gül ve Aktaş, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde üç küçük baş hayvanın kesilmesinde yapılan dualara eşlik etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ATLARA AYAKKABI ALIM TALİMATI VERDİ

Vali Gül'ün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde karşılayan İstanbul emniyet Müdürü Zafer Aktaş, toplumsal olaylarda kullanılan eğitimli köpeklerle ve Atli Polis Timindeki atlarla yakından ilgilindi. Atlı tim'deki bir atın görev sırasında asfaltta ve kaygan zeminde nallarının kaymaması için alınan bir çift ayakkabının olumlu sonuç verdiğini öğrenince tüm atlara ayakkabı alınması talimatını verdi. Burada yapılan duaların ve kurbanların kesilmesinin ardından Vali Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş yemekhaneye geçerek personelle yemek yedi. Yemekten sonra Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı ebru çalışması birer tablo hediye edildi.

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