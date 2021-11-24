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Giriş Tarihi: 24.11.2021 19:09 Son Güncelleme: 24.11.2021 19:15

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nü ziyaret etti

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nü ziyaret etti

Vali Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aksaray Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde kalan öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Aksaray Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde 81 ilden gelen öğretmenlerin olduğunu ifade eden Aydoğdu; öğretmenler günü kutlamalarına da ilk onlarla başladıklarını aktardı.

Aydoğdu; " Milli Eğitim Bakanlığında 7 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdürü Yardımcısı olarak görevlendirildim. 7 yıl da personel genel müdürlüğü görevi yaptım. İster vali ol ister genel müdür. Bu değişik bir duygu. Her öğretmenler gününde kalbimiz küt küt atıyor. Kurgulanarak yapılacak bir iş değil bu. İster vali olun ister başka bir şey bu değişik bir duygu. Çünkü insan aslına dönüyor. Aksaray 'da da eğitim camiası olarak biz yine çalışmaya devam ediyoruz. Öğretmen camiası, Türkiye'nin her yerinde köylerde, kasabalarda, Türk bayrağının olduğu her yerde fedakârca çalışırlar. Öğretmenlik mesleği parayla yapılabilecek bir meslek değildir. Öğretmenlik gönül işi, fedakârlık işidir. Hatta bazen biz iki çocuğumuz arasında bile adaleti sevgiyi, merhameti sağlayamazken, siz bin-bin 500 kişilik okullarda eşit ve adilce vermeye çalışıyorsunuz. Sizlerin hakkını gerçekten ödeyemeyiz" dedi.

Ziyarette 81 ilden gelen öğretmenlerle sohbet eden Vali Aydoğdu, karanfil ve öğretmenler için özel tasarlanmış ajanda hediye etti.

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Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nü ziyaret etti
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