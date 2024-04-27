Vali Köşger: Çiftlik Bank, finansal okuryazar olmamanın sonucudur

Gençlerin finansal okuryazarlık kazanması ve geleceğin liderlerini yetiştirme amacıyla Halkbank'ın sponsorluğunda pilot bölge seçilen Adana'da Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı düzenlendi. Proje kapsamında düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri verildi.

Programın açılışında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Zamanla her şey değişiyor, hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Teknoloji değişiyor ve değişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren birçok yenilik var. Biz ve bizden önceki kuşak parasını cebine koyup ne kadar parası ve ihtiyacı varsa bir mukayese yapıp harcamalarımızı ona göre yapıyorduk. Şimdi ise neredeyse paraya hiç temas etmeden harcama yapma imkanı var. Kredi kartları var, online harcamalar yapılıyor ve bunun yanında birçok yeni tasarruf yöntemleri ortaya çıktı" diye konuştu.

Yeniliklerle birlikte suistimalcilerle de karşılaşılabildiğini anlatan Vali Köşger, Çiftlik Bank vakasının, finansal okuryazar olmamanın sonucu olduğunu dile getirdi. Vali Köşger, "Parayı yönetene 'Her şeyi yönetir.' diyoruz. Parayı aile içinde yönetmek, aile ekonomisini sürdürmek, başlı başına bir kabiliyet, beceri. Aynı zamanda parayı yönetmeyi öğretmeden hayata başlattığımız birçok insanın karşılaştığı sorunları da bizzat müşahede ediyoruz. Hatta öyle ki bizim muhatap kitlemizden birisi memurlar. Memurlar içinde en yüksek maaşı alanlar maalesef bütçelerini yönetmekte en çok zorlananlar" dedi.

Devlet Memurları Yasası çerçevesinde de borcunu idare etmeyip kapısına icra getirmek aynı zamanda bir memuriyet ve disiplin suçudur ifadelerini kullanan Vali Köşger, " Özellikle üniformalı memurlar açısından ciddi bir disiplin suçu ve ceza almayı gerektirecek, hatta memuriyetten ihraca kadar gidecek sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verecek ciddi bir durum. Bu anlamda yapılan iş çok önemli. Hayata hazırlamak, parayı yönetmeyi öğretmek önemli. Parayla saadet olmaz ama işte parayı iyi yönetmezseniz de saadet olmuyor. Birçok aile faciası da maalesef parayı iyi yönetememekten kaynaklı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.