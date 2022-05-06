Vali Köşger duyurdu: İzmir’de ormanlara giriş yasağı geliyor!

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları sonrası bu yıl tedbirler kent genelinde sıkı tutulurken, İzmir Valiliği geçtiğimiz günlerde ormanlara giriş yasağının uygulanacağını duyurmuştu. Yaşanan süreçte havaların ısınması ile tedbirlerini arttıran Valilik, İzmir'de hangi ormanlara giriş yasağı olduğunu liste halinde duyurdu.

VALİ KÖŞGER DUYURDU

Kararı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından duyurdu. Köşger yayınladığı mesajda "Değerli hemşehrilerim, orman yangınları ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanlık alanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" ifadelerine yer verdi.

LİSTEDE NERELER VAR?

Yayımlanan karara göre İzmir'de 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar giriş çıkışların yapılması yasak olan ormanlar şu şekilde;

Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Foça Ormanı, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere+Çağlan civarı+Ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol güzergâhı, Kurudere Köyü Hudutlarındaki Tüm Ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa İlçesi Merkez Ormanları, Pınarcık Ormanları, Buca-Sarnıç, Oğlananası.