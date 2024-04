Vali Köşger: Suç ve suçlularla mücadelemiz sonuna kadar sürecek

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, polis sorumluluk bölgesi trafik düzenleme uygulamaları, asayiş çalışmaları ve ilçelerin genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve polisler tarafından karşılanan Vali Köşger, şeref defterini imzalamasının ardından bir süre Müdür Arıkan ile görüştü.

Vali Köşger, daha sonra toplantı salonunda ilgililerle bir araya geldi. Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Vali Köşger, trafiğin şehirlerin yaşam damarlarından biri olduğunu belirterek "Güvenli ve düzenli bir trafik, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sürdürebilmesi hem de şehirlerimizin gelişimine katkı sağlaması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle trafik düzenlemeleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarımızı ve bunun yanında ilimizin mevcut güven ortamının devamlılığını sağlamak için yapılması gerekenleri değerlendirdik" dedi.

Vatandaşların can güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu ifade eden Vali Köşger, "İlimizin huzur ve asayişini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Adana'mızda da suç ve suçluyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.