Vali Şahin: Gazeteciler çok değerli bir görev ifa ediyor

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından 40'ıncı kuruluş yıl dönümü töreni ve iftar programı tertip edildi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

GAZETECİLER DOĞRUDAN VE İYİDEN YANA OLANLARDIR

Gazetecilik; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olarak demokrasinin temel taşlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni gazetecilerin hatıralarından oluşan "Neler Yaşadık Neler" adlı kitap ile tanımaya başladığını belirtti.

Gazeteciliğin önemine dikkat çeken Vali Şahin, "Gazeteciler iki tane önemli görevi ifa ediyor. Birincisi haber, fotoğraf, yazı toplayarak bir arşiv oluşturuyor. İkincisi ise ülkenin gelişimine katkı sağlıyor. Antalya ve Türkiye için iyi, güzel, doğru ne varsa onu desteklemekten geri durmuyorlar. Yanlış, hatalı bir şey varsa da onu eleştirip kamuoyunun önüne getirmekte de tereddüt etmiyorlar. Aslında gazetecilik bu değil midir? Antalya gazetecileri bu manada Türkiye'de çok değerli bir görev ifa ediyorlar. Gazeteciler doğrudan ve iyiden yana, ülkenin menfaatinden yana olanlardır. Antalyalı gazeteciler bunun örneğini 40 yıldır çok güzel bir şekilde veriyor" diye konuştu.

Vali Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, üyelikte kırk yılını dolduran Abdulkadir Kalender ve Cevat Alp'e plaket takdim ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.