Vali ’Sevgi Evleri’ndeki kalan çocukları sinemaya götürdü

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini, Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'ndeki sinemada Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi, Trabzon'daki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte izledi. Vali Ustaoğlu filmin ardından çocuklarla fotoğraf çekilip, sohbet etti.



Vali İsmail Ustaoğlu filmin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün vizyona giren "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi Trabzon halkımızla buluştu. Biz de bugün Sevgi Evlerimizdeki çocuklarımızla beraber filmi izledik, tabi ki çok duygulandık. Hepimizi derinden hüzünlendiren bir film. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Eren kardeşimiz ve Ferhat Gedik Astsubayımız bizim sembolümüz oldu. Bu iki kahramanımızın bu filmde bir arada toplumumuzla buluşturulması ayrı bir anlam ifade etti. Trabzon halkı müthiş ilgi gösteriyor. Sinemalarımız şuan tamamen dolu, herkes heyecanla bu filmi izlemek istiyor. Şuanda Trabzon'da 4 ayrı sinemada, 25 salonda gösterime girdi. Okullarımızda öğrencilerimiz, Jandarma teşkilatımızı, Emniyet mensuplarımızı, Şehit ailelerimizi inşallah bu filmle buluşturacağız, Trabzon halkıyla adeta bütünleşecektir" diye konuştu.