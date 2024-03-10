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Giriş Tarihi: 10.3.2024 13:38 Son Güncelleme: 10.3.2024 14:01

Vali Şıldak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, programı kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vali Şıldak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Şanlıurfa'ya gelişinde GAP Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan ve ilde gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın yeni vizyoner yatırımlarla Türkiye Yüzyılının önde gelen şehirleri arasında yer alacağının altını çizdi.

Devam edenlerin yanında bir çok alanda yeni yatırımların yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası yaptığı paylaşımında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'mızı teşrif ettiler. İlimizin gelişmesi, güçlenmesi için sağladıkları büyük destekler ve kazandırdığı yatırımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Vali Şıldak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
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