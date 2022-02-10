Vali Tekbıyıkoğlu: "Oluşan sinerji hizmete yansıyacak"

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ



İl Özel İdaresinin 2021 yılında Kırıkkale çapında gerçekleştirdiği çalışmalarının değerlendirildiği, 2022 yılında hayata geçirilecek yeni çalışmaların belirlendiği toplantı MKE Sosyal Tesisleri toplantı salonunda yapıldı. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, ilçe kaymakamları ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Karahan yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara'da 2021 yılında Kırıkkale'nin köy yollarını beton yolla tanıştırmaya başlandığına işaret ederek yıl içerisinde 52 KM beton yol yapıldığını söyledi. Başkan Çaykara, Köylerin daha yaşanabilir bir hale gelmesi noktasında il genel meclisi olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini, birlik ve beraberlik içerisinde 2022 yılında da hizmetlerin devam edeceğine işaret etti.



ÜÇÜNCÜ BETON SANTRALİ SULAKYURT'A YAPILACAK



Yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Bu yılki hedefimiz her ne kadar 100 milyonluk bütçemiz olsa da siyasilerimiz, bürokrasimiz ve tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz sinerjiyle alacağımız ek kaynaklarla geçen yıl yapılan çalışmaların üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Hedef hizmeti ikiye katlamak. Bu bağlamda geçen yıl bir beton santrali ile 52 KM yapılan beton yol kapasitemizi bu yıl ikiye katlıyoruz. Keskin ilçemize yapacağımız ikinci beton santraliyle hem üretimimizi artırıyoruz, hemde nakliye den tasarruf ediyoruz. İl Özel idaremize bağlı beton santralini Sulakyurt ilçemize yapacağımız santralle birlikte 3'e çıkartacağız. Bu çalışmalarla beton yol yapım kapasitemizi 131 KM'ye çıkartacağız. 2022 yılında Keskin 32 KM, Sulakyurt 21 KM, Delice 24 KM, Balışeyh 23 KM, Çelebi 2,4 KM, Bahşılı 5,80 KM, Karakeçili 4,80 KM, Yahşihan 9 KM beton yol yapımı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



İL ÖZEL İDARESİ 2021-2022 YILI YATIRIM PROGRAMI

Özel İdare Genel Sekreteri Haluk Karahan "Yol çalışmaları kapsamında İdaremiz tarafından 2021 yılı için Köydeş ödeneğinden 10 milyon 34 bin 506 TL, Öz kaynaktan 12 milyon 335 bin 500 TL toplamda 22 milyon 307 bin TL ödenek ile, 2021 yılında 20,70 Km.si KÖYDEŞ programında ve 31,20 Km.si de Performans Programında olmak üzere toplam 52 Km. Beton Yol (SSB) programımız tamamlanmıştır. 2021 yılında performans programımızda bulunan 158 km. stabilize yolun tamamı idaremiz imkanları ile bakımı yapılmıştır. Ayrıca İdaremizce 2020 yılı içerisinde kurulan Kilit Parke ve Beton Santralinde 185.915 m2 kilit parke, 11.286 adet yağmur oluğu ve 15.648 adet Bordür üretilmiştir. "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında 56 köy ile Şehitlik Anıtı, Huzurköy, Dinek Dağı Atlı Safari Alanı ve Obaköy gibi projelerde toplam 177.772 m2 kilit parke çalışması yapılmıştır. (8.143 m2 stokta kilit parkemiz bulunmaktadır.) 2022 yılı Yatırım Programımız da bütçe imkanlarımız doğrultusunda 131 km SSB (Beton Yol),200.000 m2 kilit Parke üretimi hedeflenmektedir" ifadesini kullandı.



İCMESUYU-KANALİZASYON VE SULAMA ÇALIŞMALARI

Karahan, "İdaremiz tarafından 2021 yılı için 2 milyon 826 bin 875 TL Köydes ödeneğinden, 6 milyon 801 bin 301 TL Öz kaynaktan, 905 bin 709 TL Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden olmak üzere toplamda 10 milyon 533 bin 885 TL ödenek ile 73 adet projemiz hayata geçirilmiştir. 2 adedi KÖYDES 3 adedi ise performans programında olmak üzere toplam 5 köyümüzün (Konur, Ceritmüminli, Irmak, Alcıyeniyapan, Ayvatlı) terfili içmesuyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla güneş enerji sistemi programa alınmış ve çalışmalar tamamlanarak köylerimiz güneş enerjili sisteme kavuşmuştur. 2021 yılı Ek Performans programın da olup, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden ihale edilen Karacalı-Ulaş Köyleri İçme Suyu tesisi geliştirme işinin yer teslimi yapılmıştır." dedi.



40 ADET İÇME SUYU ÇALIŞMASI YAPILACAK

"KOYDES programında yer alan Karaahmetli köyü Atıksu Doğal Arıtma Tesisi bakım onarım işi ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanma aşamasındadır. 2020 yılı KOP projesi kapsamında Delice İlçesi Kurtoğlu köyü kapalı sistem sulama tesisi yapım işi 2021 yılında tamamlanmıştır. Bu proje ile 33 hektar alan sulanmaktadır. 2021 yılı için KOP İdaresine 500 hektarlık Delice İlçesi Alçılı - Çoğul - Evliyalı bent yenileme ve ana hattın kapalı siteme dönüştürülmesi projesi teklif edilmiş oluşan mülkiyet probleminden dolayı proje revize edilerek bend yeri değiştirilmiş olup 2022 yılı içerisinde yapımının tamamlanması hedeflenmektedir. 2022 yılı Yatırım Programımız da bütçe imkanlarımız doğrultusunda 40 adet İçme Suyu Tesis geliştirme projesi yapılması hedeflenmektedir" dedi.