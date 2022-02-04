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Giriş Tarihi: 4.2.2022 13:32 Son Güncelleme: 4.2.2022 13:40

Vali Yerlikaya, İstanbul nüfusunu açıkladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya, İstanbul nüfusunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi olduğunu açıkladı.

Her yıl artan nüfusu ile gün geçtikçe yoğunlaşan İstanbul'da geçen yıla oranla yine nüfus artışının yaşandığı kaydedildi. İstanbul Valisi ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Ülkemiz nüfusunun yüzde 18.71'i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı. Vali Yerlikaya her yıl artış gösteren nüfusun İstanbul'da huzur ve güven içerisinde yaşaması için her türlü tedbirin ve huzurun sağlandığını açıkladı.

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Vali Yerlikaya, İstanbul nüfusunu açıkladı
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