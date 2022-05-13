Vali Yerlikaya: Kampanyalar kazaları azalttı

Yerlikaya, bakanlığın hayata geçirdiği kampanyalarla trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu kampanyalarda 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' dedik. Yayalarımızın kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak için yaya geçitlerimize kırmızı çizgilerimizi çektik. Yine bu kampanyalarla yavrularımız hatalı sürücülere kırmızı düdük çalmayı öğrendi." şeklinde konuştu.

Tüm bu farkındalıklarla İstanbul'da geçen yıl emniyet kemeri takma oranının yüzde 95'e ulaştığını kaydeden Yerlikaya, "Bu kampanyalar sayesinde hamdolsun ki kazaların ve kaybettiklerimizin, kaybettiğimiz canların ciddi bir oranda azaldığına şahit olduk, oluyoruz. İstanbul'da 2001 yılında maalesef 278 hemşehrimizi trafik kazalarında kaybetmiştik. 2021 yılında ise maalesef 102 hemşehrimiz trafik kazalarında yaşamını yitirdi. 20 yılda ölümle sonuçlanan trafik kazaları neredeyse üçte bir oranında azaldı. Demek ki olabiliyor, başarabiliyoruz. Keza trafik terörüne kurban verdiğimiz bir tek can bile çok fazla." değerlendirmesinde bulundu