Vali’den belediye başkanlarına talimat: Sokak köpekleri sorununu çözün

Geçtiğimiz hafta İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan toplarken sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitiren Şerife Arısan (80), olayının ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, belediye başkanlarıyla bir araya gelerek tehlike arz eden sokak hayvanlarıyla ilgili bir an önce çalışma yapmaları talimatını verdi.

Bu kapsamda ilgili mevzuat gereği belediyelerin yapması gereken çalışmalar olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Geçici bakım evi kurması zorunluyken geçici bakımevi bulunmayan Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam Belediyelerinin geçici bakımevi kurmaları için gerekli çalışmaları ivedilikle yapılacak. Bakımevi bulunan büyükşehir ve Çukurova belediyesinin ise kısırlaştırma sayısını artırmaları, geçici bakımevi bulunan ancak istenen şartları sağlamayan Ceyhan ve Kozan bakımevlerinin yönetmeliğin istediği şartları sağlayacak şekilde yeniden yer seçimi yapılacak" dedi.

İmamoğlu ve Karataş ilçelerinde istenen şartlara uygun geçici bakımevi oluşturulması hususunda gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiklerini aktaran Vali Köşger, "Bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ancak ilçelerindeki sahipsiz hayvanları rehabilitasyon amaçlı en yakın bakımevine götürmek için toplama aracı ve toplama ekibi oluşturmaları gereken Karaisalı, Pozantı, Yumurtalık, Tufanbeyli, Feke, Aladağ, Saimbeyli belediyelerinin ise hayvan refahına uygun toplama aracı tahsis etmeleri ve bu araçta görev alacak eğitim verilmiş toplama ekibi oluşturmaları hususlarında da ilgili başkanlarımızı talimat verdik" şeklinde konuştu.

Vatandaşların sokaklarda huzur içerisinde bulunmalarının en önemli öncelikleri olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Son zamanlarda sahipsiz ve başıboş hayvanların; trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerini, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızı tedirgin ettiklerini hatta ölümlerine neden olduklarını üzülerek görmekteyiz. Üzücü hadiselerin yaşanmaması için verdiğimiz bu talimatlar kapsamda yerel yönetimlerce yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.