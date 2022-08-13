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Giriş Tarihi: 13.8.2022 17:22 Son Güncelleme: 13.8.2022 17:25

Vali’den Özdağ’a tokat gibi yanıt! Bir açıklamada 5 yalan

Gaziantep’te sokakta yürüyen bir kızın Suriyeliler tarafından kaçırıldığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a Gaziantep Valisi Davut Gül, sert yanıt verdi.  Özdağ’ın sosyal medya paylaşımında 5 yalan tespit eden Vali Gül, “Neresini düzeltelim” dedi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Vali’den Özdağ’a tokat gibi yanıt! Bir açıklamada 5 yalan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilere yönelik gerilim dolu açıklamalarını sürdürüyor. Zaman zaman yaşandığı iddia edilen bazı olaylarla Suriyelilere yüklenen Özdağ son olarak yaptığı paylaşımla adeta kayaya çarptı.

Sosyal medya hesabından, "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor" açıklamasında bulundu.

Özdağ'ın iddialarını yanıtlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, olayın Suriyeliler tarafından değil Türk vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Gül, şunları söyledi:

"Karataş değil Abdülhamit Han, araçla değil yaya, jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız. Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!"

FETÖ'CÜYE SIĞINDI

Vali Gül'ün kendisini yalanlayan açıklaması üzerine FETÖ firarisi Cevheri Güven'in daha önce Vali Gül tarafından belgeli olarak yalanlanan iddialarına sarılan Özdağ'a ikinci kez yanıt veren Vali Davut Gül, daha önce Valilik tarafından yapılan resmi açıklamayı paylaşarak "Bunun neresini düzeltelim?" diye sordu.

OLAY

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Abdülhamit Han mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda bir kişi genç bir kızı kaçırmaya çalışırken vatandaşlar tarafından müdahale edilmiş, olayı tesadüfen gören bir komiser tarafından kurtarılan şüpheli daha sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli "Adam kaçırma" suçundan tutuklanmıştı.

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Vali’den Özdağ’a tokat gibi yanıt! Bir açıklamada 5 yalan
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