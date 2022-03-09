Validen talimat: Depodaki yağlar hemen dağıtılacak

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, ayçiçek yağı stokçuluğu yapıldığı iddiaları üzerine il genelinde denetime çıktı. Vali Aydoğdu bir zincir marketin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deposunu da kontrol etti. Vali Aydoğdu, deponun sorumlusu olan personele, "Burada ne kadar 5 kiloluk yağ var?" diye sordu. Görevli ise "4 bin 500 koli benim sabahki stoğum vardı ve neredeyse bu kadar da çıkış var, mağazaların siparişi var" yanıtını verdi. Vali Hamza Aydoğdu bunun üzerine, "Bugün akşama kadar buranın hepsini eriteceksiniz. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Yoksa alıp getireceğiz valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende" dedi. Bu anlara ilişkin video ise sosyal medyada gündem oldu.