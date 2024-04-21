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Giriş Tarihi: 21.4.2024 22:29

Valilikten "Kadın kılığında okul çevresinde dolaşan adam" iddiasına açıklama

Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı öne sürülen kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

AA
Valilikten Kadın kılığında okul çevresinde dolaşan adam iddiasına açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kişinin H.Ç. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış. Yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastaneye yatışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Valilikten "Kadın kılığında okul çevresinde dolaşan adam" iddiasına açıklama
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