Valilikten ‘kraliçe’ gibi hissettiren karşılama

Turizm kenti Antalya, 2024 yılı turizm sezonundan umutlu. 2024 yılı Mart ayına gecen yılın aynı donemine gore turist verilerinde yuzde 20 artışla başlayan kent, yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. Antalya Valiliği, kente gelen turistlere bu yıl ilk defa ozel bir karşılama duzenledi. Kentin oren yerlerine ve muzelerine gelen turistlere cicek verilip 'Hoş geldiniz' dilekleriyle karşılandı. İspanya'dan gelen turist grubu Perge Antik Kenti'ni ziyaret ettiği sırada ciceklerle karşılandı. Şaşkın bakışlar eşliğinde kırmızı karanfilleri alan turistler, fotoğraf cektirdi.