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Giriş Tarihi: 23.7.2022 20:11 Son Güncelleme: 23.7.2022 23:04

Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla Nemrut Krater Gölü'nde kulaç attılar

Van Büyükşehir Belediyesi ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "1. Van Denizi Yüzme Festivali" etkinliklerine katılan aktivistler ile doğaseverler ve sporcular, Van Gölü havzasının güzelliğine dikkat çekmek amacıyla Nemrut Krater Gölü'nde kulaç attılar.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Van Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla Nemrut Krater Gölü’nde kulaç attılar

Van Gölü'ne dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 150 kişi ile 50 lisanslı yüzücü katıldı. Festival kapsamında Van sınırından Bitlis sınırına kadar 12 kilometrelik mesafeyi 6 saatte yüzen lisanslı sporcular, Adilcevaz'da kamp kurduktan sonra aktivistler ve doğaseverler ile birlikte Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüler.



Nemrut Kalderası içerisindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde yüzen katılımcılar, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü suyunu çok beğendiklerini ve Nemrut Kalderası'nın güzelliğine hayran kaldıklarını söylediler.



Festivalin, Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van Gölü havzasına ilgisini artırmak için düzenlendiğini belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "8 gün süren 1. Van Denizi yüzme etkinliği düzenledik, bugün de Nemrut Kalderası'ndayız ve krater gölünde yüzdük. Amacımın Van Gölü havzasına ve Van Gölü'ne dikkat çekmek, Van Gölü'ndeki su sporları ile etkinliklerin festivallerle anılmasına ve korunmasına vesile olmak için bir farkındalık oluşturmaktır. Etkinliklerde Van Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu ve bu günkü etkinliğimize Tatvan Belediyesi destek oldu. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Van Gölü hepimizin bir değeridir, bizler hep beraber hem bu nimetten faydalanmalıyız, hem de gelecek kuşaklara taşımak için sahiplenmeliyiz" dedi.

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Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla Nemrut Krater Gölü'nde kulaç attılar
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