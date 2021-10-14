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Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:04 Son Güncelleme: 14.10.2021 16:07

Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Van’da 101 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir araçta hassas burun Magnum ile yapılan detaylı aramalar sonucu, 101 kilo 404 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta hassas burun Magnum ile yapılan detaylı aramada 101 kilo 404 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

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Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi
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