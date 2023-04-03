Van’da 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanların, kaçak göçmenleri Tuşba İlçesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde kadınların ekmek pişirmek için zaman zaman bir araya geldikleri bir tandır evinde sakladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de katılımıyla tandır evine baskın düzenlendi. Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan 2 organizatörle ilgili de soruşturma başlatıldı.