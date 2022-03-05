Haberler Yaşam Haberleri Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı! İki organizatör tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.3.2022 20:57

Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı! İki organizatör tutuklandı

AA
Van’da 85 düzensiz göçmen yakalandı! İki organizatör tutuklandı

Van'ın Gevaş ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalanırken, iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, devriye sırasında metruk binaya gizlenmiş, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 85 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenleri bölgeye getirdikleri tespit edilen iki organizatör yakalandı.

Şüpheliler M.A. ve R.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı! İki organizatör tutuklandı
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