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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:03

Van'da 9 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Van'da, 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş ayrı ayrı toplam 19 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.

DHA
Van’da 9 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 'Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama', 'Göçmen kaçakçılığı yapma, 'Silahla tehdit gibi' 9 ayrı suçtan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl 6 ay ve 22 gün hapis cezası bulunan H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu H.Y.'nin merkez İpekyolu ilçesinde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 9 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alınan H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi

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Van'da 9 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
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