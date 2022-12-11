Van’da 9 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 'Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama', 'Göçmen kaçakçılığı yapma, 'Silahla tehdit gibi' 9 ayrı suçtan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl 6 ay ve 22 gün hapis cezası bulunan H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu H.Y.'nin merkez İpekyolu ilçesinde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 9 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alınan H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi