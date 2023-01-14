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Giriş Tarihi: 14.1.2023 02:00 Son Güncelleme: 14.1.2023 02:08

Van’da çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Van’da çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerin olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmağı ve asılsız olduğu ifade edildi.

Muradiye İlçe Polis Merkezi Amirliğine mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine "çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret" konularıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Adli işlem yapılanlar arasında kamu görevlisi ya da yerel siyasetçi bulunmamaktadır."

Açıklamada, "Provokasyon amacı güdülen, kentin güvenliğini ve huzurunu hedef alan, olumsuz algı oluşturmaya yönelik art niyetli ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı" ifadeleri yer aldı.

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Van’da çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı
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