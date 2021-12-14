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Giriş Tarihi: 14.12.2021 18:03

Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

DHA
Van’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

Van'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik düzenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda araziye gizlenen çok sayıda silah ile mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Savcılık talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi.

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Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!
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