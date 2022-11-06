Van’da iş yerinde korkutan yangın: 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.