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Giriş Tarihi: 6.11.2022 08:55

Van'da iş yerinde korkutan yangın: 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Van’da iş yerinde korkutan yangın: 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Yangın, Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Gece saat 00:05 sularında çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

BİR SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Bina ve mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. İş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangının döndürülmesiyle mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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Van'da iş yerinde korkutan yangın: 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü
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