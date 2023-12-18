Haberler Yaşam Haberleri Van'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı! 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:36

Van'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı! 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Van'da şiddetli kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığın yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı kentte, 38 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Van’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı! 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

68 MAHALLE, 70 MEZRA VE 138 YERLEŞİM BİRİMİ İLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kent genelinde kardan dolayı 68 mahalle ve 70 mezra olmak üzere 138 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

600 PERSONEL VE 370 İŞ MAKİNASI

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülüyor.

Şehir merkezinde de büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan temizlik işçileri de refüj ve yol kenarlarındaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

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Van'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı! 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
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