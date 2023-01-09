Van’ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Van'da İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime birgün ara verildi.
KAR KALINLIĞI KENT MERKEZİNDE 10, YÜKSEK KESİMLERDE 25 SANTİMETRE
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışması başlattı.