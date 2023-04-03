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Giriş Tarihi: 3.4.2023 18:35 Son Güncelleme: 3.4.2023 18:40

Vatan Vakfı, deprem bölgesi için seferber oldu

Vatan Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için 322 tır seferi ve 250 gönüllü ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu.

Vatan Vakfı, deprem bölgesi için seferber oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen gelen en az 11 ili etkilenen depremlerin ardından devlet ve sivil toplum kuruluşları el ele vererek asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Vatan Vakfı, bölge için çok sayıda ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Vatan Vakfı'nın deprem bölgesine katkıları, kurum tarafından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı olarak afet bölgesine 322 tır seferimiz olmuş olup, 250 gönüllümüz ile ihtiyaç sahiplerine birebir ulaşmaya çalışmayı görev edindik. Ekiplerimiz araçlarımızla en ücra muhitlere yardım malzemesi getirmeyi hedef haline getirdi. Bu görevi de başarı ile sürdürmektedirler. Allah devletimize milletimize zeval vermesin."

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR: ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, vakfın icraatlarını takdir ederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bir STK isterse neler yapabilir görün!..Deprem bölgesinde ilk günden bu yana büyük özveriyle ve gayretle çalışan VATAN Eğitim ve Teknoloji Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Allah güç kuvvet versin. Türk milleti büyüktür. Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz."

BARINMA

270 adet yaşam konteyneri

6 bin 500 adet yatak

Bin adet ranza

3 bin adet yastık ve yorgan

5 bin adet battaniye

3 bin adet elektrik, ısıtıcı

Bin adet uyku tulumu

Bin adet nevresim

500 adet kanepe

300 adet tüp

600 adet çadır

Bin 400 adet odun

5 adet tuvalet ve banyo

3 adet yönetim konteyneri

4 bin adet odun sobası

ARAÇ VE EKİPMAN

50 adet matkap

50 adet spiral kaynak makinası

50 adet kaynak gözlüğü

100 adet matkap ucu

200 adet spiral taşı

4 adet ağaç kesme motoru

500 adet tornavida seti

50 adet hilti

300 adet ışıklı baret

GIDA VE BESLENME

2 tır çikolata

40 tır kumanya

Bin 900 ton içme suyu

50 bin adet meyve suyu

1 tır bebek maması

2 tır sucuk

5 tır karışık gıda

1 adet tam teşekküllü mutfak

2 tır kahvaltılık gıda

GİYİM VE OYUNCAK

250 bin adet çorap

400 adet asker ve polis botu

2 tır iç çamaşırı

3 tır oyuncak

5 bin boyamama kitabı ve kalem

262 adet yaşam konteyneri

2 bin metre kefen bezi

HİJYEN-SAĞLIK VE MAMA

Bin 300 adet ilaç

10 bin adet bit şampuanı

6 tır temizlik malzemesi

3 tır kadın ve çocuk pedi

Bir milyon adet vücut temizleme havlusu

1 ton kedi ve köpek maması

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Vatan Vakfı, deprem bölgesi için seferber oldu
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