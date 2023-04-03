Vatan Vakfı, deprem bölgesi için seferber oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen gelen en az 11 ili etkilenen depremlerin ardından devlet ve sivil toplum kuruluşları el ele vererek asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Vatan Vakfı, bölge için çok sayıda ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Vatan Vakfı'nın deprem bölgesine katkıları, kurum tarafından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı olarak afet bölgesine 322 tır seferimiz olmuş olup, 250 gönüllümüz ile ihtiyaç sahiplerine birebir ulaşmaya çalışmayı görev edindik. Ekiplerimiz araçlarımızla en ücra muhitlere yardım malzemesi getirmeyi hedef haline getirdi. Bu görevi de başarı ile sürdürmektedirler. Allah devletimize milletimize zeval vermesin."

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR: ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, vakfın icraatlarını takdir ederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bir STK isterse neler yapabilir görün!..Deprem bölgesinde ilk günden bu yana büyük özveriyle ve gayretle çalışan VATAN Eğitim ve Teknoloji Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Allah güç kuvvet versin. Türk milleti büyüktür. Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz."