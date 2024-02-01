Vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele aralıksız sürüyor

Pozantı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Dağdibi, Akçatekir Mahallesi ile Bürücek ve Armutoluğu yaylasında greyder ve kepçelerle vatandaşın rahatı için kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, meteoroloji verilerini sürekli takip ettiklerini belirterek, "Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava dalgası bölgemizi de etkisi altına aldı. Meteoroloji yetkilileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Belediyemiz bünyesindeki iş makinalarını 7/24 hazır halde tutuyorduk. Yüksek kesimlerde tipi şeklinde yağan karla birlikte ekiplerimizi bölgeye sevk edip gerekli yol açma çalışmalarına anında başladık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.