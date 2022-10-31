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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:20 Son Güncelleme: 31.10.2022 12:20

Vatandaşların üzerine araba sürmüştü! İstinaf Mahkemesi kararı bozdu, yeniden yargılanacak

Bakırköy'de otomobilini vatandaşların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen, yeniden yargılanacak. İstinaf Mahkemesi "akıl sağlığı raporu" yok dedi verilen kararı bozdu.

İHA
Vatandaşların üzerine araba sürmüştü! İstinaf Mahkemesi kararı bozdu, yeniden yargılanacak

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen'in 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi bozma gerekçesinde sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğunu belirtti.

KIRIĞIN NASIL OLUŞTUĞU TESPİT EDİLECEK

12. Ceza Dairesi ayrıca Göçmen'in eski kız arkadaşı A.A.'nın özel doktordan alınan raporunda burnunda kırık olduğunun belirtilmesi karşısında Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden rapor alınmadan, kırığın olay günü olan darp eylemi sonucu olup olmadığı tespit edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurduğunu da kararında açıkladı.

Görkem Sertaç Göçmen'in farklı olaylar nedeni ile yargılandığı bir kısım davalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken, bir kısım davaların ise görülmesine devam ediliyor.

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Vatandaşların üzerine araba sürmüştü! İstinaf Mahkemesi kararı bozdu, yeniden yargılanacak
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