Ve Ahmet ayağa kalktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde SMA Tip 2 hastası 2 yaşındaki Ahmet Çaltı'nın ABD'de tedavi olabilmesi için 3 ay gibi kısa sürede düzenlenen yardım kampanyaları ile 2 milyon 251 bin 750 dolar toplandı. Ahmet Çaltı bebek 16 Haziran tarihinde ABD'ye gideken ilçede tören düzenledi. Törene Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, siyasiler, oda başkanları, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş maddi manevi destek verdi. Ahmet bebeğin uğurlama töreninde yüzlerce umut balonu gökyüzüne bırakıldı. Ahmet bebeğin ABD'de 4,5 ay süren Zolgensma tedavisi sırasındaki tüm masraflarını Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
16 HAZİRANDA UÇTU
ABD'ye giderken mutluluk gözyaşları döken anne Pınar Çaltı da "Ben bir anne olarak çok mutluyum. Tüm Alanya halkına tek tek teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e, ilçe başkanlarımıza ve Alanya halkına çok teşekkür ederiz. Halkımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Alanya halkına bir can borcumuz var. Herkes şu anda Ahmet için, bizim için burada, Allah herkesten razı olsun. Emeği geçen herkes hakkını helal etsin" dedi. Bebeği ile birlikte 16 Haziran tarihinde ABD'ye uçtu.
22 EYLÜL'DE İYİLEŞİP DÖNDÜ
ABD'de süren tedavide Ahmet Çaltı bebe 4.5 aylık tedavinin ardından 22 Eylül tarihinde Alanya'ya döndü. Ahmet Bebe bebeği ve ailesini. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin karşıladı. Gerekli olan ilaca ve tedaviye kavuşan SMA Tip 2 hastası Ahmet Çaltı'nın Amerika'daki tedavisi başarıyla sonuçlandı. Alanya'da fizik tedavisi süren Ahmet Çaltı bebek artık rahatça yürüyebiliyor. Çaltı ailesi "Koşacağı günler yakın" diyerek gelinen noktayı özetledi.
'ALANYA BİRLİK BERABERLİK ÖRNEĞİ VERDİ'
Ahmet çaltı bebeğin iyileşmesine en çok Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin sevindi. Herkese tek tek çok teşekkür eden ATSO Başkanı Mehmet Şahin, "Bu hikayeyi her zaman olduğu gibi tamamlayan Alanya halkı oldu. Kampanya için gerekli miktar toplanı. Bir kağıt toplayıcısı günlük 45 TL olan günlük kazancını Ahmet yavrumuza bağışlayarak destek oldu. Bir başka hizmetli çalışanımız dişlerini yaptırmak için 2 yıl boyunca biriktirdiği parayı 2 yıl daha biriktiririm diyerek Ahmet bebeğimizin kampanyasına bağışladı.
Yaşlılarımız için biliyorsunuz kefen parası çok önemli. Kefen parasını biriktirip Ahmet yavrumuzun kampanyasına bağışlayan teyzelerimiz oldu. Ramazan'da Alanya halkı zekâtını, fitresini kampanyaya bağışladı. Biz yöneticiler olarak topluma göre hatırı sayılır rakamlar ortaya koysak da; inanın o kâğıt toplayıcısının, kefen parasını, diş parasını getirip kampanyaya hibe eden vatandaşlarımız bence bizden çok daha önemli. Her zaman son noktayı koyan Alanya halkına teşekkür ediyoruz. Alanyamızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
Yoğun temposunun arasında desteğini hiç esirgemedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kampanyaya sonuna kadar destek verdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de çok teşekkür ediyorum. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Alanya'daki bütün siyasi parti ilçe başkanlarımız siyasi parti gözetmeksizin kermesler düzenleyerek, canlı yayınlar yaparak destek oldu. Alanya bu zamana kadar ki en büyük birlik beraberliği Ahmet bebeğin kampanyası sürecinde gördü. Ben de Alanya'nın bir evladı olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım.
Sivil toplum örgütleri, MÜSİAD, gönüllü anneler ve Alanya halkı güzel bir işe imza attı. Gönüllü annelere önderlik eden Cemile Pehlivan'a da ayrıca çok teşekkür ederiz. Ahmet bebek inşallah Amerika'da tedavisini tamamlayıp Alanya'ya sağlıklı bir şekilde dönecek. Parklarda diğer yaşıtları gibi oynayabilecek" dedi.