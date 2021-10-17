Ve Ahmet ayağa kalktı

16 HAZİRANDA UÇTU

ABD'ye giderken mutluluk gözyaşları döken anne Pınar Çaltı da "Ben bir anne olarak çok mutluyum. Tüm Alanya halkına tek tek teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e, ilçe başkanlarımıza ve Alanya halkına çok teşekkür ederiz. Halkımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Alanya halkına bir can borcumuz var. Herkes şu anda Ahmet için, bizim için burada, Allah herkesten razı olsun. Emeği geçen herkes hakkını helal etsin" dedi. Bebeği ile birlikte 16 Haziran tarihinde ABD'ye uçtu.