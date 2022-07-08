Vekillerden Darülaceze’ye bayram ziyareti

Darülaceze Başkanı Yüksek Mimar Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, kurum çalışanlarına bağışlanan hediyeler dağıtıldı.

Törende konuşan TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, "Pandemide avrupada yaşlılar ölüme terk edilip yüzde 30'unun hayatını kaybsetmesi ve bu rakamın Türkiye'de yüzde üçte kalması bir övünç kaynağıdır. Turkıyede 434 kurumumuz var. Bu kurumlarda çalışanlar için Daülaceze bir rol modelidir. 3 semavi dinin ibadetini sunduğu 127 yıllık bir kurumdur.

Yaşlıların sağlıklı yaşlanması için verilen hizmetlerin artması için çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde 8 milyonun üzerinde 65 yaşüstü insanlarımız vardır. Dünyamızda 8 milyarlık insanlık aleminde yaşlı oranının yüksek seviyesinde olması çok önemlidir. İnsanlarımız sağlmıklarında hayat sigortası ve sağlık sigortası yaptırmaktadır. Ama önemli olan insanlığın ürekli yaşlanması nedeniyle acizlik sigortası yaptırması lazım. Çünkü yaşlanıyoruz hepimiz Darülaceze adayıyız. İnsanlarımızın sağlıklı yaşlanmasını diliyorum" dedi.

Dürülaceze Başkanı Yüksek Mimar Hamza Cebeci, "Tarihi Darülacezede farklı anlayış ve dinlerde seviyedeki insanları bir araya toplamış 127 yıllık bir kurumdur. Bu anlayışta bir kurum dünyada olmadığı için dünyada birinci kurumumuzdur. Yeni yapılan darülaceze şehriyle birlikte bu eski kurumumuz kız öğrencilerimizin kalacağı 36 üniversiteye yarım saatlik mesafede ulaşılan yurt olacaktır. Önümüzdeki yıl mayıs ayında Sosyal Hizmet Şehrini hayırlısıyla açacağız.. Türkiye bu köklü sosyal kurumlarıyla dünyada en güçlü ülkelerden b.irisi olacaktır" dedi.

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, milletvekilleri İffet Polat, Yavuz Subaşı, Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, Darülaceze Başkanlığı'ndaki çalışanların bayramlarını ziyaret edip hediyelerini verdikten sonra Darülacezede barınan yaşlıların bayramlarını kutladılar.

HEYET BAYRAM ZİYARETİ İLE BİRLİKTE YAŞLILARIN TALEPLERİNİ VE TESPİT ETTİKLERİ SORUNLARI RAPOR HALİNE GETİRECEK

Yaşlılarla bayramlaşan ve onları dinleyen heyetin, yaşlıların taleplerini ve tespit ettikleri sorunları komisyonda görüşmek üzere rapor haline getireceği kaydedildi.