Vergi rekortmenine dolandırıcılık davası

Madencilik alanında faaliyet gösteren ve 2019 yılında 18. vergi rekortmeni olan Selahattin Çınar hakkında, dolandırıcılık davası açıldı. Çınar'a aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir şirketin sahibi Esra Özman tarafından; cari hesap ilişkisinden kaynaklı alacak nedeniyle 1.5 milyon dolarlık icra takibi başlatıldı. Sahte senet işlerine adı karışan Çınar ve beraberindeki 2 sanık Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Şüphelilerin, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılanılması istendi.