Veri ticaretinde tarife, kişi başı 18 lira

Yemeksepeti uygulaması 21 milyondanfazla kişinin verilerininçalınmasınınardından şimdi de birdolandırıcık olayıyla gündemegeldi. Kurum avukatlarısavcılığa yaptıklarısuç duyurusunda, kişiselverilerin birileri tarafındansatıldığını iddiaetti. Ayrıca gerçeğe aykırıhesap açılarak tek seferemahsus indirimli siparişvaat edildiği anlatıldı.Uygulamanın kullanıcıları tarafından çeşitli bildirim ve şikâyetlerin geldiği de anlatılan suç duyurusunda, bir takım kişi ya da kişilerin kişi başı 18 TL'ye uygulamayı kullanan kişilere ait bilgilerin yer aldığı hesapları satma girişiminde bulunulduğu belirtildi. Suç duyurusunda şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılması talep edeldi.Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.