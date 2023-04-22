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Giriş Tarihi: 22.4.2023

Veri ticaretinde tarife, kişi başı 18 lira

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Veri ticaretinde tarife, kişi başı 18 lira
Yemeksepeti uygulaması 21 milyondan fazla kişinin verilerinin çalınmasının ardından şimdi de bir dolandırıcık olayıyla gündeme geldi. Kurum avukatları savcılığa yaptıkları suç duyurusunda, kişisel verilerin birileri tarafından satıldığını iddia etti. Ayrıca gerçeğe aykırı hesap açılarak tek sefere mahsus indirimli sipariş vaat edildiği anlatıldı.
Uygulamanın kullanıcıları tarafından çeşitli bildirim ve şikâyetlerin geldiği de anlatılan suç duyurusunda, bir takım kişi ya da kişilerin kişi başı 18 TL'ye uygulamayı kullanan kişilere ait bilgilerin yer aldığı hesapları satma girişiminde bulunulduğu belirtildi. Suç duyurusunda şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılması talep edeldi.
Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Veri ticaretinde tarife, kişi başı 18 lira
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