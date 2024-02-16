Vicdan sızlatan şiddet olayında bir tutuklama

30 YIL önce Tekirdağ Velimeşe'de geçirdiği tren kazasında iki bacağını kaybeden ve 2 yıldır Çerkezköy'de özel bakım merkezinde kalan Avni Kılıçaslan'ın darp edildiği iddiasının ardından olayla ilgili 1 sağlık görevlisi tutuklanırken, olayla ilgili ifadeler de ortaya çıktı. Ortaya çıkan "Kafasına tekme attım, top gibi sektirdim" ifadeleri adeta kan dondurdu. Kurumun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olayda ilgili merkezde çalışanların ifadeleri alındı. Trakya Bakım Merkezi'nde çalışan N.K.'nin ifadesinde, olay günü saat 06.45 sıralarında işlerinin bittiğini ve dinlenmek için zemin kata indiğini, yangın merdivenine giden koridorda M.S. ile diğer çalışanlar arasında sohbeti kendisinin de yakın mesafede olduğu için duyduğunu söyledi. Konuşmalarda M.S.'nin 'Avni ile küfürleştik, Avni odasına girmemek için direndi, ben de tekerlekli sandalyeye tekme atarak içeriye soktum. Avni de tekerlekli sandalye ile yere düştü. Avni'yi yerden aldım yatağına koydum. O sırada Avni yakama yapıştı ve yaka kartımı kopardı, ben de cebimde bulunan el fenerini çıkardım Avni'nin yüzüne tuttum ve Avni'yi tokat ve yumrukla dövdüm. Sonra hırsımı alamadım yere fırlattım. Yerde kafasına tekme attım, top gibi sektirdim' dediğini, sonrasında M.S.'nin 'Ben şuna bir bakayım ölmüş olmasın' diyerek koridordan ayrıldığını, Avni Kılıçaslan'ın bu durumdan dolayı fenalaşması sonucu yarım saat sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söylediği öğrenildi. Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanırken M.C.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Avni Kılıçaslan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İHA