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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Vicdanlar rahatsız

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Vicdanlar rahatsız

Antalya’da, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.’ye cinsel istismarda bulundukları öne sürülen anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı da olan ve suça sürüklenen çocuk S.C.G. beraat etti

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı da olan ve suça sürüklenen çocuk S.C.G., "Cinsel istismar" ve "eziyet" suçlarından yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 7'nci duruşmaya çıktı.

SAVCI 'CEZA' İSTEDİ AMA...
Baba Gürhan G. ve babaanne G.S. ile sivil toplum örgütleri ve çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada mütalaa veren Savcı Ahmet Karakaya, 12 yaşından küçük olan 2 çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edilen anne, üvey baba ve dayının ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi. Anne Merve A. ise babaanne G.S.'yi suçladı. Gürhan G.'nin avukatı Yusuf Tuğbay Öndet, sanık avukatı İbrahim Şimşek'in, mağdur G.E.G.'nin Adli Görüşme Odası'nda (AGO) ifadesini verdikten sonra çıkarken 'Ben yalan söyledim' dediğini iddia etmesi üzerine müdahale etti. Sinirlenen Şimşek ise "Kes sesini lan" diye yanıt verdi. Davayı sonuçlandıran mahkeme 3 sanığın da beraatine karar verdi. Kararın ardından şikâyetçi avukatları üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi. Duruşmanın ardından avukatlarla birlikte açıklama yapan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bizler asla geri adım atmayacağız. O çocuklar büyüyecek ve onlar için mücadele eden birilerinin olduğunu bilecekler" dedi.

TACİZİ RESİMLERLE ANLATMIŞLARDI
BALIKESİR'DE, geçen yıl haziranda savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikâyetçi olmuştu. Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü, İ.E.G. de üvey baba Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söylemişti. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmıştı

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